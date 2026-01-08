Адвокат Лурье заявила, что Долина освободила квартиру в Хамовниках

Фото: Москва 24

Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

"Долина освободила квартиру", – сказала собеседница РИА Новости.

При этом она уточнила, что актриса пока не передала жилплощадь. Встреча для этого запланирована в ближайшее время.

В 2024 году певица стала жертвой мошенников и продала свою квартиру Лурье. Вырученные с продажи средства и другие деньги она перевела мошенникам. Суд назначил четверым обвиняемым различные сроки лишения свободы от 4 до 7 лет и оштрафовал их на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже жилья. Изначально суд оставил право собственности на квартиру за Долиной, но позднее Верховный суд пересмотрел дело и признал право собственности за Лурье.

Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.

