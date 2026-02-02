Форма поиска по сайту

02 февраля, 19:27

Шоу-бизнес
Долина рассказала о планах накопить на собственную квартиру

Аренда жилья и отмена концертов: как живет Лариса Долина после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина заявила журналистам, что вынуждена вместе с кошками находиться в съемной квартире из-за нехватки средств на покупку жилья. Как складывается жизнь артистки после судебных разбирательств, связанных с недвижимостью в Хамовниках, читайте в материале Москвы 24.

"Я заработаю деньги"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Народная артистка России Лариса Долина провела первый в 2026-м году сольный концерт в подмосковном Домодедове и рассказала, как живет после скандала с продажей квартиры в Хамовниках. По словам певицы, сейчас она арендует жилье, так как денег на покупку собственной жилплощади ей пока не хватает.

Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду.
Лариса Долина
певица, народная артистка РФ

Артистка призналась, что переехала вместе со своими кошками. При этом район проживания она не назвала, но отметила, что он хороший. Долина также рассказала, что пережить скандальную ситуацию ей помогли сильный характер и вера в лучшее.

"Нужно жить дальше. Самое главное в жизни – это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека", – поделилась певица.

При этом в январе СМИ выяснили, что у Долиной в собственности есть еще одна недвижимость – загородный дом с собственным прудом. Однако, водоем ранее стал причиной нового скандала, в который попала певица.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с просьбой привлечь Долину к административной ответственности. Он заявил, что Долина незаконно вырыла пруд на своем участке. Водоем, по мнению Рыськова, находится на федеральной земле.

"Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу – зарою его, а хочу – нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", – прокомментировала Долина ситуацию журналистам.

Кроме этого, стало известно, что у Долиной в собственности имеются две квартиры в Латвии, но воспользоваться ими она не может из-за санкций Евросоюза. Певица лишилась права на продажу недвижимости, также у нее нет возможности оплатить коммуналку, поэтому квартиры могут изъять, рассказал адвокат Александр Бенхин прессе.

Юрист отметил, что единственный способ спасти жилплощадь – судиться со страной и попробовать добиться отмены санкций как необоснованных.

"Претензий нет"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

В 2024-м Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей Полине Лурье, но больше года отказывалась передавать недвижимость. Долина заявляла, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и перевела средства от ее реализации. Певица подала в суд на покупательницу. Изначально инстанция встала на ее сторону, оставив Лурье без квартиры и без денег.

Однако в декабре 2025 года Верховный суд признал право собственности на квартиру за покупательницей. Позже Мосгорсуд обязал Долину покинуть жилье. Срок на освобождение недвижимости истек 19 января, и началась процедура принудительного выселения: судебные приставы передали ключи представителям покупательницы. В это время сама певица отдыхала в Абу-Даби.

Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, рассказала журналистам, что Долина завершила процесс передачи своей квартиры без нарушений. Юрист отметила, что квартиру покупательница получила в хорошем состоянии и без долгов за ЖКУ. Долина оплатила все в полном объеме, включая последний месяц проживания.

"Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет", – отметила адвокат.

История со скандальной продажей квартиры и ее передачей Лурье отразилась на карьере Долиной. По данным СМИ, часть концертов певицы были отменены еще в конце 2025 года. В свою очередь, концерт певицы "Юбилей в кругу друзей", который должен был пройти в Санкт-Петербурге в феврале, перенесли на конец года. В прессе сообщили, что концерт перенесли по решению организатора, однако часть билетов уже была продана. Также сорвалось мартовское шоу певицы в Московском международном Доме музыки. О причинах отмены концерта не сообщалось.

