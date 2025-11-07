07 ноября, 11:00Культура
Директор Марины Хлебниковой опроверг проблемы со здоровьем у певицы
Фото: ТАСС/Евгений Стукалин
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг новости о проблемах со здоровьем у артистки.
"(Телеграм-канал. – Прим. ред.) Mash в очередной раз пытается удержать свою аудиторию путем желтых, ничем не подтвержденных вбросов. Дали бы хотя бы имя вымышленного врача, на которого они ссылаются", – приводит слова Прайса РИА Новости.
По его словам, подобная информация появляется не впервые. Однако у Хлебниковой проходят концерты каждую неделю, их видео есть в социальных сетях.
"Много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров", – добавил собеседник агентства.
Прайс также призвал СМИ обращать внимание в первую очередь на творчество артистов.
Ранее народный артист России Лев Лещенко опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По данным СМИ, певец якобы испытывал трудности со спиной и страдал от одышки, что вынуждало его петь под фонограмму и выступать сидя.
На это Лещенко заявил, что он в порядке и никогда не использует фонограмму на живых концертах, делая исключение только для телевизионных выступлений.