Жена певца Игоря Николаева подхватила неизвестный вирус в Пекине

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова заболела в Пекине, подхватив неизвестный вирус. На ухудшение здоровья она пожаловалась на своей странице в соцсети.

Проскурякова вышла на связь с подписчиками и показала себя без фильтров с внешними признаками простуды. Она обратилась к поклонникам за советом.

"Заболеть в Пекине… Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке", – сообщила Проскурякова.

Жена певца добавила, что ни на английском языке, ни на русском ничего похожего на привычные ей препараты найти не удалось, а привезенные из Москвы лекарства уже кончились. Проскурякова отметила, что болеет третий день.

Ранее народный артист России Лев Лещенко опроверг информацию об ухудшении здоровья. СМИ распространили новость, что он якобы поет под фонограмму и не более 40 минут из-за одышки и проблем со спиной. Певец заверил, что чувствует себя хорошо.

