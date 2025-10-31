Певец Газманов заявил, что отметит свое 75-летие на сцене

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Народный артист РФ Олег Газманов хочет отпраздновать 75-летие вместе с ценителями своего творчества. Планами перед юбилеем он поделился в беседе с РИА Новости.

На вопрос о том, как собирается отмечать 75-летие, певец ответил лаконично: "На сцене". Принимать поздравления он будет 22 июля.

Также Газманов прокомментировал идею выпуска трибьют-альбома вместе с участниками СВО и членами движения "Родники", которое поддерживает с момента возникновения. По словам певца, в этом году такого альбома ждать не стоит.

"Я просто не успеваю. У меня такое количество песен, которые нужно транслировать и показывать", – пояснил он.

Артист добавил, что его старые хиты по-прежнему не уходят из репертуара, отчасти и поэтому новый трибьют-альбом пока не ожидается.

Ранее СМИ сообщили, что врачи рекомендовали Газманову снизить физические нагрузки. По данным журналистов, медики запретили ему исполнять сальто, шпагаты и другие трюки во время концертов, а также посоветовали воздержаться от тренировок. Однако представитель певца в беседе с Москвой 24 опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Газманова, назвав их "дикостью".

