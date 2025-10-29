Mash: врачи запретили Олегу Газманову делать фирменное сальто из-за проблем со здоровьем

Народный артист РФ Олег Газманов получил от врачей строгие предписания, сообщили СМИ. Ограничения связаны с серьезным диагнозом, который ему якобы поставили медики. При этом в команде артиста новость опровергли. Подробнее – в материале Москвы 24.

Отказ от спорта

Певцу Олегу Газманову рекомендовано серьезно снизить физические нагрузки, сообщил телеграм-канал Mash 29 октября. По данным журналистов, врачи запретили ему исполнять сальто, ставшие его визитной карточкой, шпагаты, другие трюки и даже посоветовали воздержаться от тренировок. Причина столь строгих ограничений якобы кроется в серьезных проблемах с суставами.

Издание утверждает, что 74-летний артист обратился к медикам с жалобами на боль в ноге и пояснице. Врачи диагностировали исполнителю коксартроз (разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава). Без лечения патология может грозить полной утратой подвижности, а чрезмерные физические нагрузки, по словам специалистов, могут спровоцировать очередное обострение заболевания.

В свою очередь, представитель звезды Ольга в беседе с Москвой 24 назвала слухи о проблемах со здоровьем у Газманова "дикостью".

При этом в начале октября адвокат Геннадий Кузьмин отмечал, что певец находится в "удрученном состоянии", сообщает News.ru. По мнению правозащитника, перемены в настроении знаменитости связаны с хищением у него крупной суммы денег.

"Заметил уныние в его поведении… Деньги он потерял немалые, их заработал честным трудом. Поэтому, конечно, и депрессия, и грусть в его глазах читаются", – отмечал юрист.

Об инциденте стало известно в середине сентября. Адвокат семьи Газмановых Роман Кузьмин сообщил журналистам, что в 2019 году артист и его супруга дали знакомому семьи Геворку Саркисяну займ. Причем, по неофициальным данным, сумма оказалась внушительной – 600 миллионов рублей. Это были все сбережения Газманова, которые он откладывал на пенсию, отметил Кузьмин. Когда певец попросил Саркисяна вернуть долг, тот ссылался на множество причин. В итоге исполнителю не удалось вернуть свои накопления, и он обратился в полицию. По данным СМИ, против Саркисяна возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве.

Кроме того, в СМИ в начале октября завирусилась информация о том, что Газманов столкнулся с другой неприятной ситуацией: из-за отсутствия заказов ему пришлось почти вдвое снизить гонорар: с 7 миллионов рублей до 4.

"Я по жизни загулял"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Егор Алеев

Несмотря на подтянутый вид и сценические номера с акробатическими элементами, в СМИ периодически появляются новости о проблемах со здоровьем Газманова. В 2019 году артист рассказал журналистам, что в 2011-м ему вырезали опухоль в горле – гранулему. Певец называл то время "тяжелым периодом жизни".

Олег Газманов певец, народный артист РФ Я уже и к врачам обращался, но никто не может мне помочь. Я все время нахожусь в таком состоянии. В этом году я отпраздновал 55 лет на сцене. Вот все это время проблемы и мучаюсь со сном. Видимо, такой у меня организм.

При этом Газманов заявлял, что не страдает от дефицита энергии.

А в начале сентября этого года СМИ сообщили, певец получил травму ноги во время выступления на Камчатке. Артист обратился в больницу из-за ушиба пальца. Вскоре менеджер знаменитости Иван заявил, что Газманов чувствует себя хорошо.

Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, артист ведет активную гастрольную и концертную деятельность. А в сентябре этого года и вовсе попал в тренды соцсетей, обретя новую волну популярности. В Сети завирусилась фирменная хореография артиста под песню 20-летней давности "Я по жизни загулял". Пользователи выкладывали в соцсети ролики, где пытались скопировать движения.

По данным СМИ, благодаря неожиданному интересу график исполнителя оказался расписан до конца года, а гонорар вырос сразу на пару миллионов и стал составлять 7 миллионов рублей. Однако впоследствии артист его снизил.