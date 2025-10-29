Mash: врачи запретили Олегу Газманову делать фирменное сальто из-за проблем со здоровьем

Народный артист РФ Олег Газманов получил от врачей строгие предписания, сообщили СМИ. Ограничения связаны с серьезным диагнозом, который ему якобы поставили медики. При этом в команде артиста новость опровергли. Подробнее – в материале Москвы 24.
Отказ от спорта
Певцу Олегу Газманову рекомендовано серьезно снизить физические нагрузки, сообщил телеграм-канал Mash 29 октября. По данным журналистов, врачи запретили ему исполнять сальто, ставшие его визитной карточкой, шпагаты, другие трюки и даже посоветовали воздержаться от тренировок. Причина столь строгих ограничений якобы кроется в серьезных проблемах с суставами.
Издание утверждает, что 74-летний артист обратился к медикам с жалобами на боль в ноге и пояснице. Врачи диагностировали исполнителю коксартроз (разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава). Без лечения патология может грозить полной утратой подвижности, а чрезмерные физические нагрузки, по словам специалистов, могут спровоцировать очередное обострение заболевания.
В свою очередь, представитель звезды Ольга в беседе с Москвой 24 назвала слухи о проблемах со здоровьем у Газманова "дикостью".
При этом в начале октября адвокат Геннадий Кузьмин отмечал, что певец находится в "удрученном состоянии", сообщает News.ru. По мнению правозащитника, перемены в настроении знаменитости связаны с хищением у него крупной суммы денег.
"Заметил уныние в его поведении… Деньги он потерял немалые, их заработал честным трудом. Поэтому, конечно, и депрессия, и грусть в его глазах читаются", – отмечал юрист.
Об инциденте стало известно в середине сентября. Адвокат семьи Газмановых Роман Кузьмин сообщил журналистам, что в 2019 году артист и его супруга дали знакомому семьи Геворку Саркисяну займ. Причем, по неофициальным данным, сумма оказалась внушительной – 600 миллионов рублей. Это были все сбережения Газманова, которые он откладывал на пенсию, отметил Кузьмин. Когда певец попросил Саркисяна вернуть долг, тот ссылался на множество причин. В итоге исполнителю не удалось вернуть свои накопления, и он обратился в полицию. По данным СМИ, против Саркисяна возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве.
Кроме того, в СМИ в начале октября завирусилась информация о том, что Газманов столкнулся с другой неприятной ситуацией: из-за отсутствия заказов ему пришлось почти вдвое снизить гонорар: с 7 миллионов рублей до 4.
"Я по жизни загулял"
Несмотря на подтянутый вид и сценические номера с акробатическими элементами, в СМИ периодически появляются новости о проблемах со здоровьем Газманова. В 2019 году артист рассказал журналистам, что в 2011-м ему вырезали опухоль в горле – гранулему. Певец называл то время "тяжелым периодом жизни".
Осенью 2023 года исполнитель признался журналистам, что давно страдает от хронической бессонницы, которая не поддается лечению.
При этом Газманов заявлял, что не страдает от дефицита энергии.
А в начале сентября этого года СМИ сообщили, певец получил травму ноги во время выступления на Камчатке. Артист обратился в больницу из-за ушиба пальца. Вскоре менеджер знаменитости Иван заявил, что Газманов чувствует себя хорошо.
Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, артист ведет активную гастрольную и концертную деятельность. А в сентябре этого года и вовсе попал в тренды соцсетей, обретя новую волну популярности. В Сети завирусилась фирменная хореография артиста под песню 20-летней давности "Я по жизни загулял". Пользователи выкладывали в соцсети ролики, где пытались скопировать движения.
По данным СМИ, благодаря неожиданному интересу график исполнителя оказался расписан до конца года, а гонорар вырос сразу на пару миллионов и стал составлять 7 миллионов рублей. Однако впоследствии артист его снизил.