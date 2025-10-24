СМИ: Михаил Шуфутинский вынужден передвигаться на инвалидной коляске

Заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский рассказал журналистам о плохом самочувствии, на фоне которого начал передвигаться на инвалидной коляске. Какие еще знаменитости заявляли этой осенью о проблемах со здоровьем, расскажет Москва 24.

Михаил Шуфутинский

Фото: vk.com/Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России страдает от болей в ногах и спине, о чем он рассказал в интервью Пятому каналу. В связи с этим Шуфутинский начал все чаще передвигаться на инвалидной коляске.





Михаил Шуфутинский певец, заслуженный артист РФ У меня бывает, позвоночник может заболеть, я плохо выспался или неудобно летел. Если мне надо 2 километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней.

Такой способ передвижения действительно снижает нагрузку на позвоночник, объяснил терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с изданием "Абзац". По словам специалиста, организм со временем становится менее крепким, поэтому людям в возрасте необходима дополнительная помощь, чтобы не испытывать системных болей.

"Со временем эластичность дисков и кальций теряются. Может быть спонтанный перелом позвонка. Коляска разгружает позвоночник, равномерно распределяется нагрузка на всю массу тела", – объяснил терапевт.

Юлия Барановская

17 октября 2025 года телеведущую экстренно госпитализировали во время съемок проекта, проходившего на Ямале, сообщили СМИ. Директор Барановской Петро Шекшеев рассказал журналистам, что звезде сделали две полостные операции, после чего перевели из реанимации в обычную палату.

Когда Барановскую выписали из больницы, она вышла на связь с поклонниками в личном блоге. Телеведущая рассказала, что до произошедшего чувствовала себя хорошо, но в один момент она просто ощутила резкую боль в животе, что связано с осложнением после родов. Теперь Юлия чувствует себя гораздо лучше.

"Конечно, после операции ощущается небольшая слабость и есть ряд ограничений, например, пока что нельзя поднимать тяжести и нужно соблюдать определенную диету. Вот такая ситуация случилась, предсказать ее невозможно", – поделилась Юлия.

Вскоре после выписки телеведущая посетила светское мероприятие. Барановская отметила, что, несмотря на реабилитацию и соблюдение определенной диеты, уже вернулась к работе.

Мария Погребняк

В середине октября этого года блогер рассказала в Сети, что столкнулась с полным обезвоживанием после чистки организма. Погребняк объяснила, что специалист прописал ей препарат, неправильно рассчитав его дозировку.





Мария Погребняк блогер, модель Для меня эта доза была просто слоновой. Вы не представляете, как я сейчас выгляжу. У меня и так худые ноги, они просто исчезли. У меня торчат ребра, у меня глаза впали.

Мария отметила, что из-за проблем со здоровьем ее внешний вид стал "отвратительным". Модель опубликовала фотографию тела, пожаловавшись, что даже не может пить жидкость перед диагностикой.

"Все-таки врачи индивидуально должны назначать все эти препараты для очищения, исходя из веса пациента. У меня и так маленький вес", – отметила блогер.

Погребняк добавила, что ей с трудом удается записывать голосовые сообщения и она хочет просто "лечь и не вставать".

Любовь Успенская

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/uspenskayalubov_official

В начале октября певица вышла на связь с поклонниками в личном блоге и рассказала, что в конце сентября травмировала руку, получив "страшный перелом". Успенской пришлось перенести операцию.

Артистка поделилась видео, где показала правую руку в гипсе. Однако подробности случившегося Успенская раскрывать не стала, заверив только, что хирургическое вмешательство прошло хорошо, а сама она "такая сильная, что переживет все". Также в ролике знаменитость танцевала.

"Руку не чувствую, но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. И уже завтра смогу работать", – поделилась артистка.

Тогда же директор Успенской Александр Иваненко заверил в разговоре с РИА Новости, что все ранее запланированные концерты певицы состоятся.

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала в Сети, что столкнулась с деформацией стоп, которая называется вальгусом. В следующем году Медведевой предстоит перенести серьезную операцию на обе ноги.





Евгения Медведева фигуристка У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать.

Спортсменка отметила, что это последствия спортивной карьеры и

врожденной предрасположенности. Кроме того, Медведева рассказала, что ее левая нога короче правой на 2,5 сантиметра, из-за чего фигуристке приходится подкладывать специальную стельку под пятку.

