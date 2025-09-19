Эксперты установили личность девушки, найденной убитой в машине рэпера D4vd

В автомобиле рэпера D4vd нашли человеческие останки. Тело принадлежит 15-летней Селесте Ривас, сообщили СМИ. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.

Машина с неприятным запахом

В начале сентября в личном автомобиле 20-летнего рэпера D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк) было обнаружено тело. Местная полиция проверила машину артиста случайно после нескольких жалоб: автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, а из него доносился неприятный запах, сообщило издание TMZ.

В ходе обследования сотрудники нашли в багажнике человеческие останки, спрятанные в сумке. По данным зарубежных СМИ, судмедэксперты определили, что они принадлежат девочке в возрасте 14–15 лет с черными волнистыми волосами. Из вещей на подростке были облегающий топ, черные леггинсы, металлические серьги-гвоздики и браслет. На пальце правой руки оказалась набита татуировка с надписью "Тсс…".

18 сентября СМИ стало известно, что останки принадлежат Селесте Ривас, исчезнувшей в Калифорнии в апреле 2024 года. Мать погибшей, которая опознала дочь по характерной татуировке, рассказала, что у нее был любимый человек по имени Дэвид.



На момент обнаружения останков сам D4vd находился в мировом турне. При этом полиция заявила, что исполнитель готов сотрудничать со следствием. Однако официальных комментариев от рэпера или его представителей пока не поступало.





источник из окружения D4vd На данный момент у полиции Лос-Анджелеса нет заключения о характере смерти девушки – говорится в заявлении полиции. В настоящее время D4vd находится в своем мировом турне Withered. Его большое шоу началось 9 сентября в Миннеаполисе штата Миннесота, а завершится оно не раньше 20 сентября в Лос-Анджелесе.

Расследование по факту случившегося продолжается, полиция пока не установила подозреваемых. Также в Сети появилась информация, что на фоне скандала некоторые компании уже отказались от сотрудничества с D4vd.

Связь с Селесте

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/d4vddd

Западные СМИ уже провели собственные расследования: согласно ряду публикаций, у D4vd есть такая же татуировка, как и у погибшей девушки. Кроме того, одна из песен D4vd, выпущенная в 2023 году, называется Celeste.

"О, Селесте <...> Я слышу ее голос каждый раз, когда делаю вдох. Я одержим", – поется в треке.

Что касается биографии D4vd, то он обрел популярность в 2022 году благодаря песням Romantic Homicide и Here with Me, которые стали трендами в Сети. После такого успеха рэпер подписал контракты с крупными лэйблами.

Уже в 2023 году музыкант выпустил два мини-альбома под названиями Petals to Thorns и The Lost Petals. Первая работа D4vd оказалась в чартах пяти стран. А в 2024-м исполнитель создал пять синглов, среди которых трек Feel It, ставший третьей песней рэпера, попавшей в хит-парад Billboard Hot 100.