Эксперты установили личность девушки, найденной убитой в машине рэпера D4vd

В автомобиле рэпера D4vd нашли человеческие останки. Тело принадлежит 15-летней Селесте Ривас, сообщили СМИ. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.
Машина с неприятным запахом
В начале сентября в личном автомобиле 20-летнего рэпера D4vd (настоящее имя – Дэвид Энтони Берк) было обнаружено тело. Местная полиция проверила машину артиста случайно после нескольких жалоб: автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку, а из него доносился неприятный запах, сообщило издание TMZ.
В ходе обследования сотрудники нашли в багажнике человеческие останки, спрятанные в сумке. По данным зарубежных СМИ, судмедэксперты определили, что они принадлежат девочке в возрасте 14–15 лет с черными волнистыми волосами. Из вещей на подростке были облегающий топ, черные леггинсы, металлические серьги-гвоздики и браслет. На пальце правой руки оказалась набита татуировка с надписью "Тсс…".
18 сентября СМИ стало известно, что останки принадлежат Селесте Ривас, исчезнувшей в Калифорнии в апреле 2024 года. Мать погибшей, которая опознала дочь по характерной татуировке, рассказала, что у нее был любимый человек по имени Дэвид.
На момент обнаружения останков сам D4vd находился в мировом турне. При этом полиция заявила, что исполнитель готов сотрудничать со следствием. Однако официальных комментариев от рэпера или его представителей пока не поступало.
Расследование по факту случившегося продолжается, полиция пока не установила подозреваемых. Также в Сети появилась информация, что на фоне скандала некоторые компании уже отказались от сотрудничества с D4vd.
Связь с Селесте
Западные СМИ уже провели собственные расследования: согласно ряду публикаций, у D4vd есть такая же татуировка, как и у погибшей девушки. Кроме того, одна из песен D4vd, выпущенная в 2023 году, называется Celeste.
"О, Селесте <...> Я слышу ее голос каждый раз, когда делаю вдох. Я одержим", – поется в треке.
Что касается биографии D4vd, то он обрел популярность в 2022 году благодаря песням Romantic Homicide и Here with Me, которые стали трендами в Сети. После такого успеха рэпер подписал контракты с крупными лэйблами.
Уже в 2023 году музыкант выпустил два мини-альбома под названиями Petals to Thorns и The Lost Petals. Первая работа D4vd оказалась в чартах пяти стран. А в 2024-м исполнитель создал пять синглов, среди которых трек Feel It, ставший третьей песней рэпера, попавшей в хит-парад Billboard Hot 100.