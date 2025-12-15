Суд арестовал мужчину, который приставал к блогеру в московском метро

Фото: телеграм-канал "Kсюша Карпова"

Административный арест назначили мужчине, который приставал к блогеру Ксении Карповой в столичном метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Согласно постановлению, Евгения Еремеева признали виновным по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначили ему административный арест на 15 суток.

Инцидент с домогательствами произошел на станции метро "Бауманская" 3 декабря. Карпова снимала ролик, когда проходивший мимо мужчина схватил ее за ягодицы. Блогер оттолкнула его, а затем написала на него заявление в полицию.

При этом девушку обвинили в нарушении требований в области транспортной безопасности, согласно статьи 11.15.1 КоАП РФ, так как она мешала прохожим и танцевала на платформе. В итоге блогера оштрафовали на 25 тысяч рублей, а ее подругу, которая помогала вести съемку, наказали за это же нарушение на 20 тысяч рублей.

