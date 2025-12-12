Юрист Ярмуш: пристававшему к девушке-блогеру мужчине в Москве грозит штраф до 1 тыс руб

Суд оштрафовал девушку-блогера, ставшую жертвой домогательств в московском метро, сообщили СМИ. При этом мужчину, который сделал это, тоже может ждать наказание, отметил эксперт. Все подробности – в материале Москвы 24.

"Я пытаюсь отойти, а он меня лапает"

Инцидент с домогательствами к блогеру Ксении Карповой произошел на станции метро "Бауманская" еще 3 декабря. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как во время съемки видео проходивший мимо мужчина схватил ее за ягодицы. Девушка при этом была в коротком платье. Карпова оттолкнула его, после чего написала заявление в полицию.





Ксения Карпова блогер На видео с камер видно, что мы стоим в стороне с самого края. На момент, когда вышел парень, мы не двигаемся и смотрим в телефон. Он целенаправленно сворачивает ко мне. Я пытаюсь отойти, а он меня лапает. Это все на камерах.

При этом Карпова рассказала в соцсетях, что впоследствии ее обвинили в нарушении требований в области транспортной безопасности (11.15.1 КоАП РФ), указав, что она "мешала прохожим и активно танцевала" на платформе. Также в решении указано, что работники метро делали подругам замечание, но словам блогера, съемка велась на одном месте, а к ней никто из сотрудников не подходил. Кто именно был инициатором иска, неизвестно.

Девушку оштрафовали на 25 тысяч рублей, однако она не признала вину. По данным СМИ, подругу, которая помогала снимать видео, наказали за то же нарушение на 20 тысяч. Разбирательство в отношении мужчины продолжаются: источник телеграм-канала Baza сообщил, что его вызывали на допрос в полицию 10 декабря.

О ситуации высказалась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, молодой человек как минимум должен заплатить штраф, сообщает "Газета.ру".





Нина Останина председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Что же касается девушки, то на ее месте я бы просто подумала, а стоит ли в общественном месте, где люди спешат на работу, кто-то с работы усталый, кто-то с маленькими детьми в такой вызывающей короткой юбке, с ярчайшим макияжем, совершая телодвижения, вести эту видеосъемку.

"Там, где общественное место, есть правила приличия, есть правила поведения. Поэтому, да, девушка, конечно, в данном случае ничего не нарушила. Она нарушила только норму общественной морали", – добавила Останина.

Мелкое хулиганство?

Адвокат Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 высказала мнение, что в действиях обоих участников инцидента есть составы административных правонарушений.

"Молодой человек приставал к девушке, хватал ее. Эти действия подпадают под статью о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), что влечет наложение штрафа от 500 до 1 000 рублей", – рассказала она.

В то же время правоохранительные органы изучили объяснения и предоставленное видео, материалы в котором подпадают под статью о нарушении требований в области транспортной безопасности.





Мария Ярмуш адвокат Более того, было установлено, что она мешала осуществлению функций метрополитена. Дополнительным отягчающим обстоятельством стало то, что, по информации СМИ и показаниям молодого человека, ей делали замечания, но они были проигнорированы.

"Хочу отметить отдельно: устраивать в метро какие-либо съемки без разрешения администрации, создавая помехи для прохода пассажиров, – это условия для потенциального несчастного случая. Метрополитен является местом повышенной опасности, и подобные действия недопустимы", – уточнила она.

Таким образом, по мнению эксперта, оба участника инцидента, вероятно, будут привлечены к ответственности за совершенные каждым из них правонарушения.

При этом у девушки есть возможность обжаловать постановление в течение 10 дней с момента получения документа, пояснил Москве 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"Однако ситуация с привлечением девушки к ответственности по статье о нарушении требований транспортной безопасности лично у меня вызывает вопросы. Она отсылает к Федеральному закону "О транспортной безопасности", который регулирует в основном вопросы антитеррористической защищенности объектов – организационные меры, охрану, мониторинг", – рассказал адвокат.

Он предположил, что причиной штрафа могла стать видеосъемка в метро, несмотря на то что данные правила носят локальный характер и не установлены на уровне постановления правительства.

"Чтобы точно понимать основания, необходимо дождаться мотивировочной части решения суда, которой пока нет в открытом доступе", – добавил Бурков.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Что касается молодого человека, оценить его действия сложнее. Предположительно, его поведение может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Однако пока неясно, возбуждено ли в отношении него дело об административном правонарушении или проводится лишь проверка по материалу. Это разные стадии: если дело возбуждено, то в зависимости от части статьи его может рассматривать либо полиция, либо суд

Он обратил внимание, что негодование по поводу привлечения девушек к ответственности не имеет под собой юридической основы. В данной ситуации каждый конкретный случай суд и правоохранительные органы рассматривают отдельно, заключил Бурков.

