Роспотребнадзор приостановил продажу партии зефира, в котором нашли стружку

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после сообщения об обнаружении покупателем металлической стружки в зефире из "ВкусВилла". Продажа партии продукта была приостановлена, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Как уточняется, стружка была найдена в зефире из магазина на Беломорской улице. Изготовителем является ООО "Миэнджел". При проведении выездного обследования специалисты установили, что в реализации находятся четыре упаковки от партии.

В связи с этим Роспотребнадзор направил во "ВкусВилл" запрос пояснений, дополнительных материалов и сведений для предотвращения дальнейшей реализации зефира. Кроме того, информация была отправлена в ульяновское управление ведомства.

Ранее Роскачество обнаружило нарушения, связанные с показателями безопасности, у производителей зефира, выпускающих продукцию под брендами "Белевский зефир" (Тульская область) и "Лянеж" (Санкт-Петербург).

Проверка была организована после информации СМИ о массовом отравлении россиян зефиром "Жизель" с мальтитом. Данные мероприятия проводились в отношении 20 компаний.

В результате было выявлено, что мальтит содержится лишь в том зефире, где он указан на упаковке. При этом в составе также присутствует надпись "при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие".

