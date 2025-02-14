Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 18:35

Происшествия

Роспотребнадзор приостановил продажу партии зефира, в котором нашли стружку

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после сообщения об обнаружении покупателем металлической стружки в зефире из "ВкусВилла". Продажа партии продукта была приостановлена, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Как уточняется, стружка была найдена в зефире из магазина на Беломорской улице. Изготовителем является ООО "Миэнджел". При проведении выездного обследования специалисты установили, что в реализации находятся четыре упаковки от партии.

В связи с этим Роспотребнадзор направил во "ВкусВилл" запрос пояснений, дополнительных материалов и сведений для предотвращения дальнейшей реализации зефира. Кроме того, информация была отправлена в ульяновское управление ведомства.

Ранее Роскачество обнаружило нарушения, связанные с показателями безопасности, у производителей зефира, выпускающих продукцию под брендами "Белевский зефир" (Тульская область) и "Лянеж" (Санкт-Петербург).

Проверка была организована после информации СМИ о массовом отравлении россиян зефиром "Жизель" с мальтитом. Данные мероприятия проводились в отношении 20 компаний.

В результате было выявлено, что мальтит содержится лишь в том зефире, где он указан на упаковке. При этом в составе также присутствует надпись "при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие".

Ряд марок кабачковой икры оказался опасным на прилавках Петербурга

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика