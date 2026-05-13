Пожар вспыхнул на астраханском ГПЗ после атаки БПЛА

Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Астраханской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Игоря Бабушкина.

По информации МЧС России, возгорание будет ликвидировано в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения воздуха в Астрахани не наблюдается, жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет, рассказал Бабушкин.

Он уточнил, что все беспилотники противника были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к Астраханской области.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских дронов на подлете к Ярославлю. Фрагменты одного сбитого аппарата попали на промышленный объект. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.