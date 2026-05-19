Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 18:54

Политика

Небензя заявил о тупике в переговорном процессе по Украине

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта в настоящий момент находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

"Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим", – цитирует дипломата ТАСС.

При этом, по его словам, американский президент Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, однако у Вашингтона много других приоритетных задач. Россия признательна за поддержку инициативы Владимира Путина об объявлении перемирия на 8–9 мая, указал Небензя.

Тем не менее РФ будет добиваться целей СВО, пока украинский лидер Владимир Зеленский не выполнит ряд условий, в том числе вывод войск из российских регионов, резюмировал дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. В Кремле объяснили, что наработки в рамках мирного процесса по урегулированию позволяют говорить об этом, однако конкретика пока отсутствует.

Новости мира: Рубио заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика