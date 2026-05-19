19 мая, 11:25

СВР: Украина готовит серию ударов по России с территории стран Балтии

Фото: 123RF.com/sommersby

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести новую серию ударов по регионам России, при этом запуск дронов хотят осуществить с территории стран Балтии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Утверждается, что командование ВСУ готовится к нанесению ударов по тыловым регионам РФ. Однако Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые уже предоставляли ему прибалтийские государства.

"Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак", – указали в СВР.

Вместе с тем Украина готовится к нанесению ударов с территории Латвии. Отмечается, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский нацелен всячески показывать своим идейным и финансовым покровителям в Европе "сохранение боевого потенциала ВСУ", а также их способности наносить ущерб экономике РФ.

В СВР добавили, что исходя из этого ведется и подготовка к нанесению ударов по тыловым регионам России.

Ранее ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве Латвии были замечены 6 беспилотников.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прибалтийским государствам не следует пропускать через свою территорию дроны, которые летят в сторону РФ. Также он заявил, что Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии".

