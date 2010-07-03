В Лондоне скончалась юная скрипачка российского происхождения

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Семнадцатилетняя британская скрипачка с русскими корнями Катя Цуканова скончалась в районе Кенсингтон, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что девушка умерла 18 июня, однако информация об этом поступила только сейчас. Отец девочки Игорь Цуканов рассказал, что его дочь выступала в Королевском оперном театре и у нее были планы на будущее.

"Однажды утром я зашел, а она мертвая лежала на полу", – заключил он. Причина смерти уточняется.

По сведениям газеты, Катя Цуканова родилась в Лондоне в 2002 году. Ее семья в 90-е годы переехала в Великобританию.

В мае российская школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. В министерстве образования и молодежной политики Чувашии отметили, что внешний вид пришедшей на экзамен девочки говорил о ее недомогании. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена сразу же посоветовали отказаться от участия в ЕГЭ, тем не менее выпускница решила сдавать экзамен.