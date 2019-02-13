Трехлетняя русская девочка погибла на Тенерифе

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Трехлетняя девочка из России погибла на испанском острове Тенерифе.

Ребенок упал с третьего этажа апартаментов на курорте Пуэрто-де-Сантьяго, передает газета La Opinion de Tenerife.

Отмечается, что она была доставлена в больницу на медицинском вертолете, где позже скончалась.