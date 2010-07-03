Дело о смерти школьницы в "Артеке" передано в центральный аппарат СК

15:38
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат СК уголовное дело о смерти 15-летней школьницы из Махачкалы в детском центре "Артек". Об этом говорится на сайте ведомства.
"Дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России", – приводятся в сообщении слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
Отмечается, что Бастрыкин поставил ход расследования на контроль и поручил оперативно истребовать документацию, касающуюся здоровья девочки, провести судебные экспертизы для установления причины ее смерти.
По данным следствия, 15-летняя школьница из Махачкалы умерла во сне 12 ноября.
"Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой", – сообщалось на сайте СУ СКР по Республике Крым.
В октябре стало известно о смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в "Артеке". Ребенок попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония".
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в связи с гибелью ребенка поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в "Артеке".
Летом в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья семь детей получили пищевое отравление. Детей в возрасте от 11 до 15 лет доставили в Коломенскую районную больницу. Позже за медицинской помощью обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря.
До этого московский Роспотребнадзор закрыл и оштрафовал два детских оздоровительных лагеря после проверки. Также были составлены 32 претензии к лагерю "Горки", где не смогли качественно предоставить услуги по организации отдыха.
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