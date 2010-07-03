Минздрав проверит подольскую больницу, где умер мужчина

Фото: Агентство "Москва"

Комиссия подмосковного Минздрава проводит проверку в одной из больниц Подольска, где, по сообщениям СМИ, мужчина скончался, не дождавшись помощи медиков.

"По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.

В Сети появились сообщения, что инцидент произошел в ночную смену. У 58-летнего мужчины случился инсульт. Его доставили в медучреждение, но потом оставили в коридоре, а врач приемного отделения якобы не вызвала реаниматолога.

В феврале этого года после смерти трехлетнего ребенка следователи также проводили проверку в одной подольской больнице.

Тогда в приемное отделение без сознания поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, анатомической комой третьей степени. Ребенок умер 4 февраля, не приходя в сознание. На допросе его опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной и получил травму. Но эксперт установил, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

