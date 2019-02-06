Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

06 февраля, 22:30

СК завел новое дело после гибели ребенка в Подольске

происшествия

06 февраля, 22:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Еще одно уголовное дело возбуждено после смерти трехлетнего ребенка в подольской больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, когда СМИ рассказали обстоятельства гибели ребенка в больнице, глава СК Александр Бастрыкин поручил провести расследование в отношении органов опеки.

Новое дело заведено по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека" и находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее после смерти ребенка в Подольске было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

29 января в приемное отделение местной больницы без сознания поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, анатомической комой третьей степени. Ребенок умер 4 февраля не приходя в сознание.

На допросе его опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной и получил травму. Но эксперт установил, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Семью из Подольска подозревают в убийстве сына

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика