СК завел новое дело после гибели ребенка в Подольске

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Еще одно уголовное дело возбуждено после смерти трехлетнего ребенка в подольской больнице. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, когда СМИ рассказали обстоятельства гибели ребенка в больнице, глава СК Александр Бастрыкин поручил провести расследование в отношении органов опеки.

Новое дело заведено по статье "Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека" и находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее после смерти ребенка в Подольске было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

29 января в приемное отделение местной больницы без сознания поступил мальчик с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, анатомической комой третьей степени. Ребенок умер 4 февраля не приходя в сознание.

На допросе его опекун заявила, что мальчик во время купания упал в ванной и получил травму. Но эксперт установил, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

