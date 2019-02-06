Приемных детей изъяли из семьи в Подмосковье после гибели ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что из семьи в Подольске, где погиб ребенок, временно изъяли приемных детей.
По ее словам, в случившемся разбираются сотрудники Следственного комитета.
"Приемные малыши временно переведены в другую ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств произошедшего", – сказала Мишонова Агентству "Москва".
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила агентству, что по факту гибели трехлетнего ребенка возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, ребенок поступил в больницу 29 января с черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга в анатомической коме третьей степени. 4 февраля мальчик умер. Его опекун сообщила на допросе, что ребенок якобы упал во время купания.
Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить правила усыновления и опеки. Минпросвещения завершило работу над соответствующим законопроектом.
Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на усыновление приемными семьями более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Также предлагается обязательное психологическое обследования всех совершеннолетних членов приемных семей.
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