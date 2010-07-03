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Происшествия

16:17

Росздравнадзор проведет проверку в "Артеке" из-за смерти ребенка

происшествия

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Росздравнадзор проведет проверку в крымском детском центре "Артек", где скончался ребенок.

"Вероника Скворцова поручила провести проверку качества оказания медицинской помощи в международном детском центре в связи с гибелью 12-летнего ребенка", – указывается на сайте Минздрава.

По данным СК РФ, ребенок из Санкт-Петербурга, который отдыхал в "Артеке", скончался в больнице от пневмонии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В августе этого года одиннадцать человек – десять детей и один воспитатель – отравились в лагере "Олимп" в Коломенском районе Подмосковья. Сперва в больницу с жалобами на острую боль в животе доставили семерых детей в возрасте от 11 до 15 лет. Затем за помощью врачей обратились еще трое детей и один взрослый сотрудник лагеря. Причиной заболевания стала норовирусная инфекция.

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