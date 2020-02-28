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Москва 24

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Происшествия

20:23

Директор школы, в которой умерла семиклассница, рассказал о случившемся

происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор школы № 1528 Андрей Слесарев рассказал, что у семиклассницы, умершей в здании учреждения, с рождения были проблемы со здоровьем, сообщает Агентство "Москва".

Он рассказал подробности случившегося. Директор сообщил, что школьнице стало плохо и учитель быстро вызвал скорую помощь.

"Специалисты скорой оперативно приехали в школу и провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, ребенка спасти не удалось. С рождения девочка имела проблемы со здоровьем", – рассказал Слесарев.

Он добавил, что школа выражает искренние соболезнования родным. Следственный комитет инициировал проверку по факту смерти школьницы.

Ранее 11-летний ребенок умер в подъезде своего дома в Подмосковье. По предварительному заключению экспертов, смерть наступила в результате токсичного отравления.

Также в Московской области умер шестилетний мальчик, которому родители не вызвали скорую после ухудшения состояния его здоровья.

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