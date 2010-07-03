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Происшествия

21:18

Подросток в Ленобласти умер через неделю после выписки из больницы

происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В городе Приозерск Ленинградской области 14-летний подросток умер, несмотря на реанимационные мероприятия сотрудников скорой. В обстоятельствах смерти ребенка разбираются следователи, говорится на сайте СУ СК по региону.

В ведомстве рассказали, что 11 октября мальчик вернулся из школы домой, а к вечеру ему резко стало плохо. Родители вызвали скорую, "сотрудники которой провели реанимационные мероприятия", но, несмотря на это, юноша скончался.

Следователи изъяли медицинскую документацию. Проводится доследственная проверка.

Ранее подросток находился на стационарном лечении в городской больнице Приозерска с подозрением на гастрит, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Диагноз не подтвердился и его выписали.

Ранее сообщалось, что в международном детском центре "Артек" умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Он попал в ялтинскую городскую больницу №1 днем 11 октября с предварительным диагнозом "пневмония", а через несколько часов умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Проверку также проведет министерство просвещения России, ситуация находится личном на контроле министра Ольги Васильевой.

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