СК проверит обстоятельства смерти мальчика, которому родители не вызвали скорую

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Следствие выясняет обстоятельства смерти ребенка в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

18 ноября в частном доме нашли тело шестилетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что накануне он жаловался родителям на недомогание, боли в животе и температуру. Мать дала сыну жаропонижающие таблетки.

К вечеру ему стало хуже, но родители не вызвали скорую. Утром они обнаружили мальчика без признаков жизни.

СК начал доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На прошлой неделе стало известно, что в международном детском центре "Артек" скончалась 15-летняя школьница из Махачкалы. Вечером школьница легла спать и утром была обнаружена мертвой. Дело передали в центральный аппарат СК.