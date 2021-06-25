ЕГЭ по информатике впервые сдавали на компьютерах

16:04
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
Выпускники школ впервые сдали ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям на компьютерах 24 и 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора, отметив, что серьезных сбоев не было зафиксировано.
В 2021 году единый государственный экзамен по информатике и ИКТ впервые проводился на компьютерах, раньше он писался на бумажных бланках.
"Экзамен прошел штатно, без существенных сбоев, чему способствовала длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме", – рассказали в сообщении.
В этом году решение сдавать экзамен приняли около 113 тысяч человек, из них 102 тысячи – выпускников текущего года. Ответы на экзаменационные задания будут проверены автоматически, без участия экспертов. Апелляция о несогласии с полученными баллами в данном случае не предусмотрена.
Сами результаты участники экзамены узнают не позднее 8 июля. Для поступления в вуз им необходимо набрать не менее 40 баллов, порог ниже этого учебные заведения устанавливать не могут. Завершится ЕГЭ-2021 резервными днями: 28–29 июня и 2 июля.
Ранее стало известно, в высшие военные учебные заведения России абитуриенты в 2021 году будут поступать, не покидая свои регионы проживания.
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