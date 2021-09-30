Отец поступившей в МГУ в девять лет девочки рассказал об угрозах отчисления

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Отец поступившей на факультет психологии Московского государственного университета девятилетней Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что преподаватели якобы угрожали девочке отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, сообщает "Лента.ру".

"Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет", – сказал он.

Тепляков также добавил, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.