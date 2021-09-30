Отец поступившей в МГУ в девять лет девочки рассказал об угрозах отчисления

30 сентября, 22:22
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец поступившей на факультет психологии Московского государственного университета девятилетней Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что преподаватели якобы угрожали девочке отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза, сообщает "Лента.ру".
"Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет", – сказал он.
Тепляков также добавил, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.
Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.
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