Отец 9-летней Алисы Тепляковой ответил на заявление, что психфак МГУ не для детей

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Отец поступившей в 9 лет на психологический факультет МГУ Алисы Тепляковой Евгений в беседе с Москвой 24 пожаловался на травлю, обрушившуюся на семью.
Ранее в СМИ распространилось заявление матери одной из второкурсниц психфака МГУ, где учится Алиса. По ее мнению, этот факультет категорически не подходит для детей, поскольку здесь студенты изучают темы, связанные с сексом. В частности, на занятиях обсуждают Эдипов комплекс, насильников, пациентку Фрейда, испытывавшую возбуждение, когда отец бил ее, указала женщина.
"В нормальных специализациях факультета психологии эти темы не затрагиваются. Например, психология сексуальности – это только клиническая психология, это спецкурс. Но мы не на клинической психологии. А Фрейд, ну у него два направления: либидо и мортидо. Ну хорошо, и что в этом нарушается? Ничего не нарушается", – подчеркнул Тепляков.
Евгений также пожаловался на огромное количество нападок и резких комментариев, которые мешают обучать не только Алису, но и заниматься воспитанием других своих детей.
"Это просто бред. Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами. Мы должны тратить свое время не на то, чтобы 7 детей учить, не на то, чтобы их кормить, гулять с ними, а на то, чтобы отвечать на эту гадость", – подчеркнул Тепляков.
По словам Евгения, у семьи сохранены скриншоты с негативными комментариями, касающимися обучения Алисы в МГУ.
При этом чаще всего нападки в сторону девочки поступают от анонимных источников, указал отец Алисы. "У того, кто размещает сообщения, почти всегда неназванные источники. Какие-то однокурсники, якобы какие-то родители. При этом мы всегда названы. А все остальные не названы", – объясняет он.
Тепляков добавил, что комментарии, которые поступают от вуза и других официальных источников, напротив, всегда о том, что у Алисы все хорошо, факультет ее опекает. "Например, комментарий Виктора Антоновича Садовничьего. Получается, что лица целенаправленно пишут грязь и клевету, не имеющую отношения к нашей семье", – заключил он.
Ранее Евгений Тепляков написал заявление на индивидуальный план обучения дочери. Он пояснил, что Алиса справляется с учебой в вузе и опережает программу. Тепляков также опроверг сообщения об угрозах отчисления юной студентки из университета. При этом в вузе сообщили, что готовы перевести Алису на индивидуальный график обучения.
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