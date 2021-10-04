В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальное обучение

14:56
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения. Об этом РИА Новости рассказал ректор университета Виктор Садовничий.
"Мы делаем все, чтобы она самореализовалась... я знаю о том, что он (отец. – Прим. ред.) просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное – чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", – подчеркнул Садовничий.
Заявление на индивидуальный учебный план ранее написал отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, Алиса успешно справляется с обучением в университете и даже опережает программу.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.
Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.
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