В МГУ готовы перевести девятилетнюю студентку на индивидуальное обучение

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МГУ имени Ломоносова готов перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения. Об этом РИА Новости рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

"Мы делаем все, чтобы она самореализовалась... я знаю о том, что он (отец. – Прим. ред.) просит, мы, конечно, дадим индивидуальный график. Главное – чтобы она сдавала экзамены и заканчивала, мы не можем дать просто диплом", – подчеркнул Садовничий.

Заявление на индивидуальный учебный план ранее написал отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, Алиса успешно справляется с обучением в университете и даже опережает программу.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.

