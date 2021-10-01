Отец 9-летней студентки МГУ написал заявление на индивидуальный план обучения

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Отец поступившей в 9 лет на психологический факультет МГУ Алисы Тепляковой Евгений написал заявление на индивидуальный план обучения дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, девочка справляется с учебой в вузе и опережает программу.

"У нас написаны заявления на сочетание форм получения образования и форм обучения, на индивидуальный учебный план, но пока еще их не рассмотрели. В принципе переход на самообразование или на сочетание форм вообще не требует никакого согласования, это уведомительная процедура, потому что она гарантирована законом", – сказал Тепляков.

Он также опроверг сообщения об угрозах отчисления Алисы из университета.

"Официально нас никто отчислять не собирается. Далеко не все сотрудники факультета относятся к происходящему положительно. Поскольку очевидно, что мнения разные – люди разные бывают. Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся", – сказал он.

До этого в СМИ появилась информация, что преподаватели якобы угрожали девочке отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании университета.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс.

Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Однако на бюджет девятилетней москвичке пройти не удалось.

