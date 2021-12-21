Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

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Отец учащейся на факультете психологии МГУ 9-летней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-служба факультета уточнила, что студентка сдавала экзамен, отец не мог на нем присутствовать, поэтому ждал дочь на пункте охраны.

"В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны, и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию", – добавили на факультете.

По данным пресс-службы факультета психологии, Алиса Теплякова сдавала экзамен по предмету "Введение в психологию". Она допустила ошибку, после чего расстроилась и убежала из аудитории. Комиссия ждала ее, чтобы озвучить оценку, однако вместо этого потребовалось успокаивать отца студентки.

"До этого он час спокойно сидел, ожидал, приняв позицию, что экзамен сдает только Алиса. Ему были направлены все правила проведения процедуры экзамена, с которыми он согласился. Поэтому я не могу вам сказать, какие требования у него были", – отметила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих в разговоре с "Лентой.ру".

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. Годом ранее девочка получила аттестат за 9-й класс. Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

