Милонов заявил, что в РФ побороли всяческие "детские вина" и "детские сигареты"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя разразившийся в Польше скандал из-за "детской водки", напомнил про важность борьбы с такими явлениями в России, сообщает RT.

"Я рад, что у нас в стране мы побороли всяческие "детские вина", "детское шампанское" и прочие "детские сигареты", – высказался Милонов.

Парламентарий предложил оставить "пропаганду разложения" другим государствам.

Ранее в Польше разразился крупный скандал из-за появившихся недавно в магазинах ароматизированных напитков на основе водки, разлитых в тары, напоминающие продукты для детей. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия" для людей, которые не проявили необходимую бдительность в данной ситуации.

Почти сразу же после заявления Туска министр здравоохранения страны Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.