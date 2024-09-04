Состав ФК "Челси" оценивается в более чем один миллиард евро

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Лондонский "Челси" занял первую строчку в списке клубов с самыми дорогими составами. Суммарная стоимость игроков составляет 1,28 миллиарда евро. Рейтинг опубликовало агентство CIES Football Observatory.

В тройке также расположились "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – 1,04 и 1,017 миллиарда евро соответственно.

Английские футбольные клубы закрыли топ-5 списка: "Арсенал" стоимостью 798 миллионов евро расположился на четвертом месте, а "Тоттенхэм" – 787 миллионов евро – на пятом. Первым не из британских клубов в рейтинге стал "Пари Сен-Жермен" из Франции, за который выступают сразу три спортсмена из списка самых оплачиваемых футболистов мира. Агентство оценивает футбольный клуб в 772 миллиона евро.

В рейтинге оказался и клуб из РПЛ – "Зенит" из Санкт-Петербурга занял 48-е место. Суммарная стоимость состава – 176 миллионов евро, по мнению CIES Football Observatory.

Ранее агентство Transfermarkt составило рейтинг самых дорогих российских футболистов, в который вошли Александр Головин из "Монако" и Матвей Сафонов из "Пари Сен-Жермен" – стоимость 30 и 20 миллионов евро. В конце 2023 года стало известно, что Александр Головин обошел Мбаппе в списке лучших бомбардиров "Монако".