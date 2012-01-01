Карпин после матча с Вьетнамом: соперник доставил сборной России некоторые проблемы

5 сентября сборная России по футболу разгромила Вьетнам со счетом 3:0 в рамках товарищеского мини-турнира, который проходит в Ханое. По голу забили Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев, еще один мяч азиатская команда отправила в собственные ворота. При этом на поле все 90 минут фактически находились не 11, а 12 россиян. Обо всем расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина преодолела почти 10-часовой перелет до столицы Вьетнама, чтобы сыграть в товарищеском мини-турнире против хозяев и национальной команды Таиланда. Причем за участие в нем можно даже немного подзаработать – от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от итогового места.

Условия в Ханое – близкие к экстремальным: жара под 30, дикая влажность и скверного качества поле национального стадиона "Ми Динь" примерно на 40 тысяч болельщиков, где в свое время давал концерт легендарный для любителей электронной музыки DJ Tiesto. Но жаловаться на антураж никто в российской сборной не собирался: национальная команда вопреки отстранениям от отборов на крупные турниры жива и старается не упускать шанс проверить себя против других стран.

Конечно, к топ-соперникам Вьетнам не отнесешь: 115-е место в рейтинге ФИФА и почти все игроки из местного не самого раскрученного чемпионата. Однако и у них были свои локальные успехи – например, два четвертьфинала Кубка Азии. При этом у вьетнамцев очень любопытная вратарская линия, в которой есть сразу два уроженца других стран. И если один из них – родившийся в Чехии голкипер Филип Нгуен – смотрел игру со скамейки, то вот другой – Данг Ван Лам – отыграл все 90 минут. Причем был он на поле фактически 12-м "россиянином": Лев Шонович Данг родился в Москве благодаря любви вьетнамского балетного хореографа и столичной актрисы, пробовал себя в академиях "Спартака" и "Динамо" и даже учился в одной школе с Артемом Дзюбой.



Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В остальном же говорить о составе сборной Вьетнама особого смысла нет – крепкие для своего уровня ребята под руководством южнокорейского главного тренера Ким Сан Сика. Против сборной России он избрал вариант с тремя центральными защитниками и одним форвардом на острие. Валерий Карпин же выставил довольно привычные для себя 4–3–3 и по ходу матча дал шанс выйти на поле сразу нескольким дебютантам национальной команды. Один из них – форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, вообще начал встречу в стартовом составе, а на 24 минуте после первой же опасной атаки накрутил защитника на фланге и с разворота подал в штрафную, где головой на опережение сыграл полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев – 1:0.

До перерыва в ворота хозяев должна была влететь еще парочка голов, но из выгодных позиций в цель не попал нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев. Вьетнамцы же к огорчению местных болельщиков, которые заполнили 40-тысячный стадион едва ли на одну десятую, вообще не видели свою команду в атаке первые 45 минут: у сборной Карпина неплохо работал прессинг, за счет которого из раза в раз удавалось лишать соперника мяча.

Кстати, российские болельщики на трибунах тоже были – и немало. И в начале второго тайма им пришлось немножко поволноваться, так как Вьетнам вдруг провел парочку неплохих атак и оригинально разыграл штрафной с ударом в дальний угол ворот Евгения Латышонка. К слову, для голкипера "Зенита" это тоже был дебют.

В этом матче российские вратари отыграли по 45 минут, и в отличие от Латышонка, у Андрея Лунева из московского "Динамо" в первом тайме столько работы точно не было – наверняка он даже слегка заскучал. Зато "весело" на 61-й минуте стало их сопернику Данг Ван Ламу: в простейшей ситуации его партнер по сборной Ву Ван Тхань отдал "россиянину" сильную передачу прямо в створ, а мяч предательски подскочил на одной из многочисленных кочек, перепрыгнул через ногу голкипера и укатился в сетку – нелепейший автогол и 2:0 в пользу сборной России.

Да, вьетнамцы были очень добры к нашей команде и до игры: не на каждом матче увидишь, чтобы капитану – в этой игре им был полузащитник ЦСКА Иван Обляков – организаторы дарили красивый букет цветов. Но все же вряд ли чудной автогол – часть местного гостеприимства.



Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Хозяева очень и очень старались навязать борьбу россиянам, но класс игроков, конечно, несопоставим. Наглядно и результативно сборная Карпина еще раз это показала на 77-й минуте, разыграв шикарную комбинацию на правом фланге с прострелом вышедшего на замену хавбека "Спартака" Данилы Пруцева на "армейца" Мусаева – 3:0. В итоге у Тамерлана гол и голевая передача в первом же матче за сборную.

Невозможно не отметить и еще один дебют: защитник новичка РПЛ махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев был вызван на азиатское турне в последний момент и сразу же надежно отыграл в Ханое почти час. И это только первая часть его персональной сказки: вторая заключается в том, что еще в 2019 году ныне игрок сборной России работал на заводе и выступал в чемпионате Нижегородской области.

Плюс по ходу встречи вышел четвертый дебютант сборной, форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев. Нападающий не раз напрягал вьетнамскую оборону, но свои голы в майке национальной команды он припрятал на потом.

Пальцев, Воробьев и компания спокойно довели дело до фиксации счета 3:0 (к слову, четвертая крупная, да еще и сухая победа подряд) и моментально рухнули без сил – при такой погоде иного и быть не могло. Поэтому Валерий Карпин в послематчевом интервью подчеркнул: с учетом подобных условий он доволен игрой сборной, но вот если бы то же самое было дома при своих болельщиках и более привычной температуре и влажности, ответ мог быть другим.

"Ключевым моментом стал наш первый гол. Что касается автогола Вьетнама – думаю, что это не ошибка вратаря, а ошибка защитника, который покатил ему в створ ворот. На этом поле может произойти, и произошло, то, что мы увидели. Оно не идеального качества, мяч подпрыгнул", – процитировал главного тренера официальный сайт Российского футбольного союза.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Вьетнам доставил нам некоторые проблемы. Может быть это не самая сильная, но организованная сборная, в которой играют хорошо технически оснащенные футболисты.

Следующий и в то же время заключительный матч ханойского мини-турнира сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. При этом игроков и тренеров может ждать новый сюрприз – синоптики обещают самый настоящий шторм. Будет ли буря на поле или вне его, узнаем в 16:00 по московскому времени.