Российская сборная по футболу обыграла вьетнамцев в первом матче товарищеского турнира

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Сборная России по футболу обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0 в стартовом матче товарищеского турнира, сообщает ТАСС.

Матч прошел в Ханое в рамках товарищеского турнира LPBank Cup. В составе сборной России голами отметились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте мяч в собственные ворота отправил футболист сборной Вьетнама Ву Ван Тхань.

7 сентября во втором матче российские игроки встретятся с командой Таиланда. А 10 сентября пройдет встреча между сборными Вьетнама и Таиланда. Победитель товарищеского турнира получит в качестве приза 10 тысяч долларов, обладатели второго и третьего мест – 7 и 5 тысяч соответственно.

Ранее в Марьине впервые состоялись соревнования по флаг-футболу. Почетными гостями состязания стали заслуженный тренер России и пятикратный чемпион СССР Виктор Иванов и президент Московской федерации американского футбола Игорь Чернолуцкий.