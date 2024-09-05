Сборная России объявила состав на матч с Вьетнамом

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сборная РФ по футболу объявила стартовый состав футболистов на товарищеском матче с командой из Вьетнама. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной.

Капитаном команды выступит полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков. Также на поле выйдут футболисты Андрей Лунев, Данил Круговой, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Артем Карпукас, Никита Кривцов, Сергей Пиняев и Тамерлан Мусаев.

Матч начался в 16 часов по московскому времени. Спортивное состязание проходит во вьетнамском Ханое.

Ранее лондонский "Челси" занял первую строчку в списке клубов с самыми дорогими составами. Суммарная стоимость игроков составляет 1,28 миллиарда евро. Следом за ним следуют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – 1,04 и 1,017 миллиарда евро соответственно.

