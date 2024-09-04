Депутат МГД Святенко: в Марьине впервые состоялись соревнования по флаг-футболу

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Первенство Москвы по флаг-футболу среди детей и юношей состоялось в Братиславском парке в Марьине. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Инна Святенко, которая посетила соревнования.

"Флаг-футбол – подвижная игра, разновидность американского футбола, без жесткого контакта. В соревнованиях приняли участие ребята в трех возрастных категориях – до 12, до 14 и до 16 лет. В Марьине этим летом было много интересных событий – соревнования по гребле, шахматный турнир, различные забеги, спортивные праздники. По выходным в парке имени 850-летия Москвы проводили полюбившиеся марьинцам кинопоказы под открытым небом. И первенство по флаг-футболу стало достойным завершением этой активной летней программы", – заявила Инна Святенко.

Почетными гостями мероприятия стали заслуженный тренер России, пятикратный чемпион СССР, основатель Детской лиги американского футбола Виктор Иванов и президент Московской федерации американского футбола Игорь Чернолуцкий.

Правила игры во флаг-футбол похожи на правила американского футбола. Основное отличие состоит в том, что вместо попытки сбить игрока соперника команды стремятся "обесфлажить" игрока, владеющего мячом.

"Мы все увидели веселую, активную игру. В России флаг-футбол развивается уже больше десяти лет. Кстати, этот вид спорта должен дебютировать на Олимпиаде 2028 года, так что, можно сказать, Москва готовит будущих олимпийцев", – заключила Инна Святенко.

Ранее Святенко рассказала, что участники 25-го гуманитарного конвоя столичного отделения "Единой России" прибыли в Макеевку – город-спутник Донецка. Там волонтеры "Женского движения" передали 20 тонн гуманитарных грузов и медикаментов, которые предназначаются военным госпиталям Донецкой Народной Республики.

