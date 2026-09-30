Бельчата стали выпадать из гнезд в Москве

Cезон "белкопада" начался в Москве – это период, когда бельчата выпадают из гнезд. Эксперты рассказали, что делать, если вы обнаружили на земле бельчонка. Они рекомендуют не спешить в том случае, если животное на вид кажется здоровым и активным.

Дело в том, что мама-белка может находиться где-то рядом, просто она не подходит к детенышу, пока рядом люди. Также бельчат просят не трогать руками. Контакт с человеком – это огромный стресс для дикого животного. Кроме того, белки могут переносить паразитов и бешенство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.