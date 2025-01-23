Fox News: P. Diddy подал иск о клевете на 50 миллионов долларов

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Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, подал иск о клевете. Ответчиками выступают компания Nexstar Media Inc, которая владеет телеканалом NewsNation, а также один из свидетелей по делу музыканта и его адвокат, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

Рэпер утверждает, что ответчики "разожгли безумие" в СМИ, а также сфабриковали против него "нелепые обвинения" и "раздували необоснованные спекуляции" о нем на протяжении нескольких месяцев. За это P. Diddy рассчитывает получить денежную компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Журналисты также выяснили, что один из ответчиков, Кортни Берджесс, проходит по делу рэпера в качестве свидетеля. Он утверждал, что владеет видеозаписями, которые доказывают, что музыкант совершал сексуальное насилие над прочими знаменитостями и несовершеннолетними людьми.

P. Diddy был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.

