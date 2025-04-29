Daily Mail: рэпер P. Diddy хочет избежать тюрьмы благодаря невменяемости

Фото: ТАСС/IMAGO/Henry McGee

Защита американского рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) намерена доказать в суде, что исполнитель был невменяем в момент предполагаемых преступлений. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, прокуроры сомневаются в эффективности данной стратегии. В соответствии с юридическим прецедентом, защита должна была предварительно уведомить суд о своих намерениях, прежде чем предоставлять доказательства, подтверждающие влияние запрещенных веществ и алкоголя на память и когнитивные способности обвиняемого, подчеркнули они.

Кроме того, отсутствуют конкретные свидетельства того, что в момент совершения преступления Комбс, как и его жертвы, находился под воздействием веществ, способных влиять на сознание, ведь медицинское заключение на этот счет отсутствует.

Комбса арестовали 16 сентября прошлого года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. По обвинительному заключению артист устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты рэпера просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над артистом пройдет 5 мая 2025 года.

В феврале текущего года адвокат музыканта Энтони Рикко отказался вести дело исполнителя. Также против P. Diddy было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда. Приговор стал вторым, выдвинутым против музыканта.