Финансист рассказал, как не испортить кредитную историю

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При принятии решения о выдаче займа банки опираются на разные критерии и персональные рейтинги. Кредитная история человека зависит от своевременности выплат по прежним кредитам, сообщает Life.ru.

Руководитель по развитию финансовых сервисов Platforma Борис Васильев рассказал, что плативший вовремя и без просрочек заемщик имеет больше шансов на получение нового кредита на выгодных условиях. Рейтинг повышает и статус поручителя другого заемщика, который вовремя погасил долг.

"Важно и количество заявок на займы – чем их меньше за ограниченное время, тем лучше", – пояснил Васильев.

Эксперт отметил, что если человек никогда раньше не брал кредиты, то это скорее негативно скажется на решении банка. Отрицательно сказываются и отказы банков, судебные решения по взысканию денег с клиента.

Васильев подчеркнул, что отсутствие кредитной истории негативно сказывается и на решении выдать заем юридическим лицам, хотя в этом случае банки опираются на оценку компании как надежного поставщика и контрагента. При этом финансист уточнил, что чаще всего российские предприниматели берут персональные ссуды и за их счет развивают бизнес.

"Шансы уронить кредитный рейтинг имеет компания, которая не передает данные, неаккуратно сдает отчетность, вяло функционирует. Из этого можно сделать вывод, что фирма просто перестала работать. Поэтому ключевой показатель для банков – жизнь компании, деятельность и активность на рынке", – заключил Васильев.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев назвал способы быстрого погашения кредита. По его словам, граждане могут воспользоваться рефинансированием, отсрочкой платежа, иском по оспариванию займа, кредитными каникулами или банкротством физлица. Соловьев рекомендовал гражданам при взятии кредита оценить потребность в займе и свои возможности при его погашении.

