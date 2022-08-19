ФНС могут обязать сообщать банкам о смерти клиентов

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Госдума в сентябре может принять законопроект, согласно которому ФНС должна будет уведомлять банки о смерти их клиентов. Об этом сообщает газета "Известия".

В правительстве сообщили о готовности поддержать это решение, отметив, что новый порядок поможет не допустить совершения противоправных действий со средствами умерших. В свою очередь, один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что передача таких сведений позволит банкам оперативно блокировать счета и вклады.

"Во-первых, чтобы предотвратить ситуации, когда деньгами – банковскими картами – умерших по незнанию пользуются родственники. Они думают, что имеют право, а по закону это фактически хищение средств, если они не вступили в права наследства", – объяснил он.

Аксаков также обратил внимание, что и мошенники не смогут посягнуть на денежные средства умерших.

Законопроект разрабатывался совместно с Центробанком. В правовом управлении Госдумы сообщили, что замечаний к документу на данный момент нет.

В Банке России также заявили о необходимости того, чтобы законопроект действовал и на электронные средства платежа, предоставленные гражданам, в отношении которых по закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация.

Отмечается, что депутаты фракций ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" поддержали данную инициативу. Однако первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев выступил против предложенного законопроекта. По его словам, он обяжет граждан платить налог за наследство, при этом с денег, которые лежат на счетах, уже заплачены все налоги.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с банковских карт россиян без их ведома. Речь идет о налоговой инспекции и судебных приставах. При этом эксперт подчеркнул, что представители ФНС и ФССП могут делать это только на основании решения суда и при наличии исполнительного листа.