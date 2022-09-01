Пользователей Android предупредили о взломах аккаунтов в TikTok

17:55
Фото: depositphotos/bloomua
Пользователей устройств на базе Android предупредили об опасности взлома их аккаунтов в TikTok. Уязвимость обнаружили специалисты Microsoft 365 Defender, сообщается в блоге на сайте компании.
Из-за уязвимости пользователи могли потерять свои учетные записи. Мошенники действовали с помощью ссылок, переход по которым предоставлял злоумышленникам доступ к личной информации держателей аккаунтов и всему функционалу учетной записи в соцсети.
Уточняется, что речь идет о глубоких ссылках (Deep Linking), которые позволяют владельцам смартфонов на базе Android перемещаться в разные разделы приложений.
"Злоумышленники могут заставить приложение загрузить произвольный URL-адрес в WebView-приложения, что позволит затем получить доступ к подключенным мостам JavaScript WebView и предоставить функциональность злоумышленникам", – уточнили эксперты.
После сообщения специалистов представители TikTok устранили уязвимость. Однако информация о том, обернулся ли план мошенников успехом, пока остается неизвестной.
По данным британской потребительской организации Which, наиболее уязвимым к мошенническим атакам является браузер Google Chrome, в то время как лучше всего распознает фишинговые сайты Mozilla Firefox. Исследователи сообщили, что Google Chrome заблокировал только 28% фишинговых атак. Apple Safari занял второе место в рейтинге браузеров, отразив 77% фишинговых атак.
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