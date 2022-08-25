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Общество

09:45

Пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам

обществотехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожилые люди оказались наименее подвержены интернет-атакам. Среди переходивших по вредоносным сайтам – только каждый пятый был обманут, а из числа молодых – каждый третий, сообщает газета "Известия".

"В первую очередь внимание злоумышленников привлекает наиболее активная возрастная группа клиентов 30–40 лет, которая больше всего пользуется цифровыми сервисами, в том числе – для финансовых операций. Интересно, что пенсионеры реже других попадаются на "фишинговые уловки", хотя доля клиентов в возрасте 55+ в цифровых каналах постоянно растет", – заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В свою очередь, в "Почта Банке" уточнили, что еще несколько лет назад в основном велись на мошеннические уловки пожилые, однако в последний год их доля не превышала 30%.

По словам экспертов, это может быть связано с тем, что схемы злоумышленников с каждым годом становятся сложнее. Так, еще 2–3 года назад они были способны заинтересовать доверчивых пенсионеров с невысоким уровнем финансовой грамотности, однако на сегодняшний день ведутся на уловки и более молодые.

При этом, по словам главы блока повышения эффективности бизнес-процессов УБРиР Светланы Цыганковой, обычно на мошеннические схемы попадаются люди, которые используют сайты для покупки товаров.

В Центробанке же уверены, что в руки к мошенникам попадают люди всех возрастов. При этом, как уточнили в ЦБ, в последние годы злоумышленники часто используют схемы, которые предусматривают вложение средств для моментального заработка.

В связи с этим россиянам посоветовали не переходить по неизвестным ссылкам и не оставлять на странных сайтах личную информацию, а также полные реквизиты карт, пароли и коды из сообщений.

Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать этого, человеку предлагают набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате он подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера злоумышленников.

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