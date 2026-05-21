Газманов выступил в суде по делу экс-директора своей компании Царенко

Певец Олег Газманов дал показания в суде по делу экс-директора своей компании Дмитрия Царенко, который обвиняется в хищении 15,3 миллиона рублей. Подробности – в материале Москвы 24.

Не вникал в финансовые дела

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Заседание по делу бывшего сотрудника Олега Газманова Дмитрия Царенко прошло в Хорошевском районном суде Москвы 20 мая. Народный артист РФ является представителем потерпевшего юридического лица – компании "ОМГ-Промо", в которой 90% принадлежит ему, а 10% – его сыну Родиону. Царенко был гендиректором фирмы с 2010-го по 2024-й, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в начале марта. По версии следствия, из-за его действий певец лишился 15,3 миллиона рублей.

В ходе заседания Газманов заявил, что у него не было времени вникать в финансовые вопросы компании из-за плотного концертного графика, поэтому он не знал о противозаконной деятельности Царенко.

При этом исполнитель рассказал, что начал подозревать о хищениях после изучения финансовой отчетности компании и решил провести аудит. Для этого он привлек стороннего специалиста, который выявил просчеты в налоговой политике.

Певец также отметил, что Царенко предлагал перевести работу на его ИП, однако артист отказался. Наличие агентского договора между ним и ИП обвиняемого Газманов объяснил возможным подлогом.





Олег Газманов певец, народный артист РФ Я не отрицаю, что мог подписать агентский договор в 2019 году. Сначала я подумал, что это не моя подпись, но провели экспертизу. Я предполагаю, что он мог быть мне подложен. Мне никакого смысла не было делать ИП на стороне.

Музыкант добавил, что уволил Дмитрия с поста гендиректора компании после того, как узнал, что концерты проводятся через ИП Царенко. Газманов отметил, что после этого шага стал получать гонорары на 30–40% выше.

"На сегодняшний момент у меня прекрасно организована концертная деятельность, понятная отчетность и никаких наличных – ничего такого нет", – подчеркнул артист.

Исполнитель хита "Ясные дни" также объяснил появление наличных средств в обороте компании. По словам Газманова, эти деньги появляются регулярно от спонсоров, и он передавал их Царенко для внесения на счета. При этом экс-продюсер этот факт отрицал в суде.

В свою очередь, Царенко заявил, что Газманов лично контролировал деятельность компании и знал обо всех финансовых процессах. В том числе, по словам Дмитрия, работодатель якобы был в курсе зарплат, которые передавались сотрудникам в конвертах.

"Он всегда старался все пересчитать, убедиться, что все правильно, максимально на всем сэкономить, в том числе и на официальных белых зарплатах музыкантов", – заявил Царенко.

Уголовное дело

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По данным СМИ, Царенко работал с Газмановым более 25 лет и был не только гендиректором его компании, но и водителем, а также администратором. Впервые артист написал заявление на сотрудника в 2024-м. После этого было возбуждено уголовное дело о хищении средств, которые поступали с концертов.

В результате Царенко был признан виновным в 13 эпизодах мошенничества на 10,4 миллиона рублей и приговорен к четырем годам колонии общего режима в июле 2025-го. Пока защита осужденного обжаловала приговор, он стал фигурантом еще одного дела уже с 17 эпизодами мошенничества общей суммой на 15,3 миллиона. Оно было возбуждено в сентябре 2025-го снова по заявлению Газманова. В марте 2026-го Царенко было предъявлено обвинение.

По версии следствия, он получал гонорары за концерты на счета собственного ИП в обход компании певца, скрывая часть доходов от исполнителя. Дмитрий не признал вину, заявляя, что проводил оплату концертов через свое ИП по поручению самого Газманова. В свою очередь, певец отрицал наличие подобных договоренностей с Царенко. По его словам, деньги должны были поступать на расчетный счет компании "ОМГ-Промо".

По данным СМИ, в апреле Царенко изложил в ходатайстве финансовую схему, по которой компания работала с 2019-го, причем якобы с ведома Газманова. По словам Дмитрия, они оформляли ИП, чтобы снизить налог с 42 до 6%. Позже стало известно, что Царенко подал ответный иск к артисту о неосновательном обогащении: в нем указано, что с октября 2019-го по январь 2024-го экс-директор внес на счета народного артиста 44 миллиона рублей, которые и потребовал взыскать.