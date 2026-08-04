Жительница Москвы получила 2 года колонии за нападение на контролера

Жительницу Москвы приговорили к 2 годам лишения свободы за нападение на контролера в общественном транспорте. Женщина несколько раз ударила сотрудника по голове, после чего попыталась скрыться. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

В столичном управлении СК России напомнили, что за нападение на контролера предусмотрена уголовная ответственность, наказание может достигать 10 лет лишения свободы.

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