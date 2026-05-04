Система "Честный знак" приостановила продажу 112 тыс бутылок воды Baikal pearl

Система маркировки "Честный знак" приостановила продажу 112 тысяч бутылок минеральной воды Baikal pearl из-за подозрений в небезопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Запрет коснулся партии в стеклянных бутылках объемом 0,53 литра, произведенных 22 августа 2025 года и имеющих срок годности до 28 августа 2027-го. В ведомстве пояснили, что данная продукция может быть связана с инцидентом, повлекшим вред здоровью человека, но не уточнили никаких подробностей этого случая.

В свою очередь, замгендиректора ЦРПТ (оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов добавил, что продажа будет возобновлена после получения соответствующего официального разрешения. Он также уточнил, что "Честный знак" позволяет блокировать продажу конкретных товаров по коду, тем самым предотвращая поступление опасной продукции на рынок.

Ранее аналогичное решение по требованию Роспотребнадзора было вынесено в отношении 22,5 миллиона бутылок сладкого напитка Aloe Vera. Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обнаружили летучие органические соединения в пяти образцах данного товара от компании "Вельта‑Пенза". Кроме того, аналогичные соединения выявлены также в пробе концентрата, который используется для приготовления напитка.