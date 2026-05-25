В Индии тигрица с тремя детенышами убила четырех сборщиц листьев

Фото: 123RF.com/gudkovandrey

Останки четырех женщин, погибших от нападения тигров, обнаружили в индийском штате Махараштра, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Indian Express.

По словам одного из лесничих, на женщин напала тигрица и три подросших детеныша. Была атакована группа из 13 человек, которые пошли в лес, чтобы собрать листья тенду – они играют важную роль в торговле и обеспечивают быт во многих семьях.

В результате скончались несколько женщин в возрасте от 38 до 50 лет, их личности уже установили. После случившегося власти выделили их семьям срочную финансовую помощь в размере 25 тысяч рупий (около 18 тысяч рублей. – Прим. ред.), а также усилили наблюдение в районе, установив камеры видеонаблюдения и фотоловушки в лесу и вокруг него.

Ранее амурский тигр напал на охотника в Чугуевском округе Приморского края, в результате чего мужчина погиб. Все произошло в 20 километрах от села Извилинка, когда охотник доставлял корм на подкормочную площадку. После инцидента власти организовали работы по изъятию хищника из естественной среды обитания.

