Дело возбудили после гибели девятилетнего ребенка в Электростали

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Уголовное дело возбудили в Электростали после гибели девятилетнего мальчика на водоеме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области в MAX.

Дело возбудили по части 1 статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Специалисты осмотрели место происшествия и провели допросы. Планируется ряд судебных экспертиз для выяснения обстоятельств случившегося.

Инцидент произошел 30 июля на берегу пруда № 2 (Южный). По предварительной информации, компания мальчиков играла в футбол. Мяч упал в воду, ребенок пошел за ним, в результате чего утонул.

Водолазная группа "Центроспас" подняла тело мальчика из воды в 21:15. В МЧС подчеркнули, что пруд не был оборудован для купания.

До этого в Иркутской области исчезли двое мужчин и 4-летний мальчик. Группа туристов остановилась на привал, ребенок зашел в воду, после чего его унесло течением. Кроме того, пропали и двое взрослых.