Моргенштерн ответил на заявление Мизулиной об иностранном финансировании

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Моргенштерн попросил не пиариться на его имени серьезных дяденек и тетенек, имея в виду директора Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину и всех остальных критиков.
Обращение с заголовком "Секретный файл".ТХТ появилось в сторис рэпера после обвинений в том, что он выполняет зарубежный заказ. Для этого он якобы получает некий файл из-за границы. Такое заявление сделала Екатерина Мизулина в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?".
В настоящее время Моргенштерн по-прежнему находится в Дубае. Недавно у него вышел новый клип "Домой", где он объясняет, из-за чего уехал из России.
Ранее глава СК Бастрыкин заявил, что рэпер торгует в соцсетях запрещенными веществами. Моргенштерн с такими обвинениями не согласился, сказал если чем и торгует, то только "лицом". О планах на возвращение пока ничего неизвестно, намеченные на декабрь концерты уже перенесли на следующий год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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