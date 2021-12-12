"Раскрывая тайны звезд":К 80-летию Виталия Соломина

12 декабря 2021 года Виталию Соломину могло бы исполниться 80 лет. В связи с юбилеем наверняка появится еще не один десяток фильмов о том, как братья (Юрий с Виталием) враждовали. Вдова Соломина-младшего давно имеет претензии к журналистам. Однажды в интервью она рассказала, что муж не всегда был ей верен. После этого в тележурналах Виталий Соломин стал чуть ли не главным Дон Жуаном страны. Поэтому Мария Соломина больше не дает интервью.

А вот Юрий Соломин решил раз и навсегда поставить точку в этой истории и рассказать правду. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

